Bibliotheek Aalsmeer feestelijk heropend

Aalsmeer – Wethouder Sybrand de Vries, kinderburgemeester Marije van Dijk en directeur Elisabeth Duijser van de Bibliotheek Amstelland hebben de Bibliotheek Aalsmeer woensdag 12 november officieel heropend. Na de symbolische overhandiging van een doos vol boeken waren er diverse activiteiten, livemuziek en volop ruimte om de vernieuwde Bibliotheek in De Oude Veiling in de Marktstraat te ontdekken.

Kennis en cultuur

De Bibliotheek Amstelland is het platform voor kennis en cultuur in Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn. De Bibliotheek is 7 dagen per week open,ontvangt zo’n 524.0000 bezoekers per jaar, heeft ruim 38.500 leden en heeft een uitgebreid lesprogramma en een omvangrijke programmering van sociale en culturele activiteiten voor jong en oud. De Bibliotheek streeft naar een 9+ ervaring voor alle klanten en wil een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt en graag komt voor inspiratie, plezier en ontmoeting. Kijk voor meer informatie en mogelijkheden op: www.debibliotheekamstelland.nl

Foto: Kinderburgemeester Marije van Dijk overhandigt een doos met boeken aan wethouder Sybrand de Vries onder toeziend oog van directeur Elisabeth Duijser van Bibliotheek Amstelland. Foto: Orhan Sahin