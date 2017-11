Veel bezoekers bij open huis Vooges

Aalsmeer – “Wat is dit ontzettend leuk.” Fotograaf Kick Spaargaren was afgelopen zaterdag 4 november bij het open huis van Vooges brood en banket in de Visserstraat. En iedereen die geweest is, zal dit beamen. Er was heel veel te zien en te doen. De kinderen mochten taarten maken en versieren, brood bakken en aan de slag met chocoladeletters.

Alle bakkers en banketbakkers van Vooges waren aanwezig om tekst en uitleg te geven en de diverse activiteiten te begeleiden. Alle afdelingen van het bedrijf konden bezocht worden. Hiervoor was een speurtocht uitgezet. Over belangstelling had Vooges absoluut niet te klagen. De uitnodiging was door velen gelezen. Met vrolijke gezichten en zelfgemaakt lekkers gingen de bezoekers na afloop tevreden naar huis.

Wie weet heeft het open huis bijgedragen aan nieuwe toekomstige banketbakkers en bakkers. In ieder geval is een goed en uitgebreid beeld gegeven van dit ambachtelijke beroep. Voor alle medewerkers van Vooges was het open huis na vier uur ’s middags nog niet klaar. Allemaal aan de slag voor een grondige schoonmaak. Maandag weer een ‘gewone’ bakdag en daarbij is naast kwaliteit hygiëne van groot belang. In ieder geval kan het open huis als heel geslaagd gezien worden. Veel bezoekers en enthousiaste reacties. Bedankt Vooges voor dit mooie ambachtelijke uitje!

Foto: www.kicksfotos.nl