Bezoekers markt blij met warme crêpe

Mijdrecht – Wat was het koud donderdag jl. Het vroor niet alleen vijf graden, maar die snijdende ijskoude wind zorgde voor temperaturen veel verder onder nul en dat zijn we hier in Nederland niet meer gewend.

De Mijdrechtse kooplieden van de markt hadden juist deze dag een actie gepland. Iedere marktbezoeker kreeg een heerlijke crêpe. Natuurlijk geweldig in die kou, zo’n heerlijke warme crêpe. Niet alleen je handen werden weer even warm, maar de warme crêpe deed heel veel bezoekers van de markt zichtbaar goed.

Want ondanks het gure weer was het druk op de markt. Je kon bijna zeggen dat er meer marktbezoekers waren deze week dan marktkramen. Door de enorme kou waren diverse marktkooplieden thuisgebleven, omdat hun koopwaar deze kou en harde wind niet prettig zouden vinden. Ook waren er een paar kooplieden geveld door de griep.

Veel kramen waren er dus niet, maar gezien de doorlopende drukte bij het afhalen van de gratis crêpes trotseerden vele marktbezoekers de kou en kan deze actie geweldig geslaagd genoemd worden.