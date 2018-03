Bewoners kiezen nieuwe naam tramlijn tussen Uithoorn en Amsterdam Zuid

Uithoorn – De bestuurders Marvin Polak (Uithoorn), Jeroen Brandes (Amstelveen) hebben het startschot gegeven voor de verkiezing van de naam voor de tramlijn tussen Uithoorn en Amsterdam Zuid. Pieter Litjens (Vervoerregio) was helaas door omstandigheden verhinderd. De wethouders van de gemeenten onthulden een bord met daarop de vijf mogelijke namen voor de eerste regionale tramlijn in de vervoerregio Amsterdam.

De Amstelveenlijn (de huidige lijn 51) wordt omgebouwd tot een hoogwaardige tramverbinding tussen Amstelveen Westwijk en Amsterdam Zuid. Als de ombouw in 2020 klaar is, wordt de trambaan doorgetrokken naar het centrum van Uithoorn, de Uithoornlijn. Gezamenlijk ontstaat zo de eerste regionale tramlijn in onze regio. Voor de vernieuwde en verlengde tramlijn zijn wij op zoek naar een lijnnaam. Inwoners van Amstelveen, Uithoorn en Amsterdam nodigen wij uit om te stemmen op één van de vijf volgende opties. Amstellandtram, Legmeerlijn, Poldertram, ViaVeenlijn

of de Amsteltram

Online

Inwoners kunnen online stemmen via www.vervoerregio.nl of in bezoekerscentrum Amstelveen InZicht (open (woe + vrij tussen 12:00 en 17:00 uur, donderdag 12.00 – 19.00 uur en zaterdag 17 maart en zaterdag 7 april van 12.00 – 17.00 uur)) en het gemeentehuis van Uithoorn (dagelijks geopend behalve vrijdagmiddag). Stemmen is mogelijk tot 14 april 2018.

Onder alle inzenders verloot de Vervoerregio vijf cadeaubonnen ter waarde van 75 euro plus een uitnodiging voor de feestelijke start van de tramlijn.

Bestemmingsplan

Donderdag 8 maart heeft de gemeenteraad van Uithoorn een nieuw bestemmingsplan vastgesteld dat de aanleg van de Uithoornlijn ruimtelijk mogelijk maakt. Wethouder Marvin Polak van Uithoorn is tevreden: “Met de aanleg van de tramlijn is Uithoorn in de toekomst verzekerd van uitstekend openbaar vervoer. Een comfortabele tram brengt ons snel naar werk, school, winkels en belangrijke overstappunten in de regio. We hebben uitgebreid met inwoners van Uithoorn gesproken over hun wensen en ideeën maar ook over hun zorgen. Dit leidde tot diverse goede aanpassingen in het ontwerp. Ik ben er trots op dat we dit gezamenlijk in de regio en samen met de gemeenteraad voor elkaar hebben gekregen”. Uiteraard kunnen indieners van een zienswijze tegen het bestemmingplan nog in beroep gaan en is een aanpassing van het bestemmingsplan in Amstelveen voor de Uithoornlijn nog noodzakelijk. Tijdens het startschot van de lijnnaam verkiezing hebben de bestuurders ook de bestuursovereenkomst voor de realisatie van de Uithoornlijn getekend. Hiermee bekrachtigen we de samenwerking tijdens de aanleg van de Uithoornlijn.