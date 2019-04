Bevrijdingswandeling met ontbijt op 5 mei

UITHOORN – Voor de derde keer op rij houdt sportvereniging AKU op Bevrijdingsdag (zondag 5 mei) een Bevrijdingswandeling rondom het Zijdelmeer. Iedereen is welkom om mee te wandelen. Aansluitend wordt er een ontbijt aangeboden door de gemeente Uithoorn op het gemeentehuis.

De deelnemers van deze Bevrijdingswandeling komen ongeveer tegelijk aan met de lopers die vanuit Wageningen het Bevrijdingsvuur meebrengen naar het gemeentehuis in Uithoorn. Na de aankomst van beide groepen (rond 10.00 uur) houdt burgemeester Pieter Heiligers een toespraak. Na deze speech zal de burgemeester de deelnemers uitnodigen om gezamenlijk van het ontbijt te genieten. De Bevrijdingswandeling van de AKU begint om 9.00 uur. De start is bij het gemeentehuis, Laan van Meerwijk 16. Daarna wordt er een mooie wandeling gemaakt rondom het Zijdelmeer. Dit is een wandeling van ongeveer drie kilometer. Deelname aan de wandeling en het ontbijt van de gemeente zijn gratis.

Opgeven

Opgeven voor de Bevrijdingswandeling met ontbijt kan via e-mail: communicatie@duoplus.nl. Graag aangeven of u naast de wandeling ook gebruik wil maken van het ontbijt. Aanmelden is mogelijk tot en met maandag 29 april.