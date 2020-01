BESTUUR LEGMEERVOGELS WEER COMPLEET

Uithoorn – Tijdens de extra Algemene Leden Vergadering gehouden op 13 januari jl., hebben de aanwezige leden ingestemd met de voordracht van een nieuw bestuur. De zeer goed bezochte ALV, 68 geregistreerde leden, kreeg de mogelijkheid om een nieuwe penningmeester, een nieuwe vice voorzitter en een nieuwe voorzitter te kiezen. Vanuit het zittende bestuur stelde Roy Kuylenburg zich kandidaat als voorzitter. Daarnaast stelden twee andere heren zich kandidaat; Frank den Butter als vice voorzitter en Raymond Verschut als penningmeester. Door middel van stembriefjes konden de leden hun stem uitbrengen. Na het tellen van de stemmen was het zeer duidelijk, alle drie de heren hebben het vertrouwen van de vergadering gekregen.

Oud voetballer

Frank is oud-voetballer bij Legmeervogels. Tegenwoordig staat hij langs de lijn en moedigt hij zijn kinderen aan. Zijn dochters Jente & Jade spelen handbal bij Legmeervogels en zijn zoon Kas voetbalt. Hierdoor ziet en hoort hij veel. In plaats van aan de zijlijn te staan, wil hij zijn bijdrage leveren aan het verder bouwen van de vereniging.

Raymond heeft een voetbal verleden bij Purmersteijn en speelde daar van de jeugd tot en met zondag 1. Vanaf 1997, toen zijn oudste zoon Mitchell bij de pupillen begon, komt hij bij Legmeervogels. Ook toen zoon Nick begon, stond hij langs de lijn. Op zondag staat hij als vaste supporter, samen met zijn vrouw, langs de lijn bij het eerste om zijn zonen aan te moedigen. Hij ziet graag dat Legmeervogels zich handhaaft op dit niveau en misschien nog wel een stapje hoger. Daarvoor moeten de randvoorwaarden binnen de club goed geregeld zijn en daar wil hij graag zijn bijdrage aan leveren.

De samenstelling van het nieuwe bestuur bestaat per 13 januari 2020 uit: Roy Kuylenburg (voorzitter), Frank den Butter (vice voorzitter), Chris Vermeij (secretaris), Raymond Verschut (penningmeester)

Tevens zijn tijdens de vergadering Jan Weber, Rene de Waal en Jos Roodenburg bedankt voor hun inzet met betrekking tot het financieel verslag en de controle hierop als kascommissie. Zie foto. Jos was helaas afwezig. Legmeervogels is nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor de verschillende commissies. Mocht je interesse hebben, aarzel niet en neem contact op met Chris via secretaris@legmeervogels.nl