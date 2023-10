Benefietconcert in N201 met 5 Aalsmeerse bands

Aalsmeer – Zaterdag 21 oktober wordt een schitterende avond vol livemuziek van uitsluitend Aalsmeers glorie op het podium van N201. De bands Hucksters, Lifeblood, The Black t’s, Snö en Groos verzorgen optredens en allemaal met hun eigen stijl. Muzikaal zal het alle kanten opgaan deze avond! Groos trapt de avond af, altijd gezelligheid troef met hun repertoire nummers met een hoog meezinggehalte, losgaan op de dansvloer of juist genieten van kleine luisterliedjes. Snö speelt een eclectisch repertoire van liedjes ‘die je niet zo vaak op de radio hoort’ en waarin pop, blues, jazz, folk en americana bij elkaar komen. Lifeblood trakteert op zowel uit covers van bekende tophits als veelbelovend eigen materiaal binnen het rock-genre. The Black T’s spelen de lekkerst blues, rock en popcovers van de jaren zestig tot en met negentig en de avond zal met een klapper worden afgesloten door de Hucksters. Deze band is al tientallen jaren geliefd bij groot publiek en verzorgt al 30 jaar optredens in allerlei gelegenheden in heel Nederland. Of het nu om een kroeg of festival gaat, een optreden van Hucksters staat nog steeds garant voor een optreden vol dampende rockcovers! Het belooft een weergaloze avond te worden met een mooi extraatje: De opbrengst van de avond gaat naar de crowdfundingactie voor collega muzikante Saskia Veenswijk. Saskia is al van jongs af aan actief en geliefd in het Aalsmeerse muziekcircuit, maar ze is al jaren ernstig ziek. Bands en organisatie gunnen Saskia het leven dat zij zou hebben wanneer deze ziekte haar niet zou belemmeren om ‘mee te doen’ met alles wat voor een ander vanzelfsprekend is. Er is al veel geld opgehaald maar voor het laatste stukje gaan alle bands er vol in en dat doen ze geheel belangeloos. De entree is slechts 10 euro en alle entreeopbrengst gaat naar het goede doel. Daarnaast is er in het café een tweedehands kledingmarkt waarvan de opbrengst ook naar het goede doel gaat. Er is geen voorverkoop, dus kom op tijd!

Gitaarworkshop

Leergierige gitaristen kunnen een gitaarworkshop winnen bij muzikant, gitaardocent en bandcoach Bart Vreken. Lootjes zijn via Facebook te koop voor 5 euro bij Monique Veenswijk – https://m.facebook.com/Monique00101 en de winnaar wordt tijdens het benefietconcert bekend gemaakt! De opbrengst van de lootjes is uiteraard ook voor het goede doel. De zaal is aanstaande zaterdag open vanaf 20.00 en de eerste band begint om 20.30 uur.