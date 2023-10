Benefietconcert Denk aan de Buren voor Saskia

Aalsmeer – Op zondag 29 oktober geeft Denk aan de Buren een (meezing) benefietconcert in het Parochiehuis aan de Gerberastraat 6. De toegangsprijs is 10 euro en dit bedrag is inclusief koffie/thee met wat lekkers. Alle inkomsten zijn voor de crowdfunding van Saskia (van het Grote Poellied).

Het Smartlappenkoor is voornemens er een feestje van te maken en hoopt op een goede opkomst, want het benodigde bedrag is er bijna, maar nog niet helemaal: HelpSasBackUp. Het concert begint om 15.00 uur, zaal open vanaf 14.30 uur.

Foto: Tijdens het twintig-jarige jubileum van Smartlappenkoor Denk aan de Buren vier jaar geleden verzorgde Saskia Veenswijk (met gitaar) een optreden.