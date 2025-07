Beleef alvast natuurspeelplek Speelwoud

Wilnis – Na jaren van dromen, ontwerpen en samenwerken is het zover: de natuurspeelplek in het Speelwoud is gerealiseerd. Stichting Natuurspeelplekken De Ronde Venen, in samenwerking met gemeente De Ronde Venen, NME Centrum de Woudreus en andere lokale partijen, heeft de plek tot leven gebracht. Het doel om voor inwoners van jong tot oud(er) een aantrekkelijke plek te creëren is geslaagd.

Op de bankjes nemen ouderen uit de wijk plaats om naar de spelende kinderen te kijken. Jongeren hebben een hangbank om te chillen. Ook voor ouders zijn er voldoende plekken om in de zon of schaduw even te ontspannen, terwijl de kinderen ongestoord kunnen spelen. De officiële opening vindt plaats op 7 september, maar deze zomer kan er al volop gespeeld en ontdekt worden.

De natuurspeelplek is het resultaat van een intensief participatietraject met scholen, buurtbewoners en lokale organisaties. Ook tijdens de aanleg hebben leerlingen, vrijwilligers en betrokken buurtgenoten een actieve rol gespeeld. Het resultaat mag er zijn: een uitdagende, natuurlijke omgeving waar kinderen vrij kunnen spelen, ontdekken en vies mogen worden en waar elkaar ontmoeten een feestje is.

Wat deze speelplek bijzonder maakt: het Speelwoud is avontuurlijk en inclusief. Dat betekent dat inclusief spelen actief uitdragen en stimuleren centraal staan. De speelplek is zo ingericht dat kinderen van alle leeftijden, met of zonder beperking, er samen kunnen spelen, ontdekken en genieten.

Tijdens de feestelijke opening op 7 september kunnen bezoekers rekenen op een avontuurlijk programma met onder meer vlotten trekken, moddermonsters maken, rennen, rollen en ravotten. Vies worden mag. De natuurspeelplek is nu al bespeelbaar. Deze zomer is dé kans om het Speelwoud te verkennen. Kom langs, neem vriendjes, neefjes, nichtjes, ouders en grootouders mee en ontdek hoe leuk buiten spelen kan zijn. Het Speelwoud Wilnis – Natuurspeelplek (te vinden: Waterspeeltuin Wilnis). Parkeren bij de Willistee, Pieter Joostenlaan 24. Meer informatie: www.wilnisdoet.nl of kijk op Facebook/Instagram ‘Natuurspeelplekken in De Ronde Venen’.

Op de foto: De natuurspeelplek is al bespeelbaar. Foto: aangeleverd.