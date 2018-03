Belangrijke stap voor realisatie van Het Sporthuis Abcoude

Honderden inwoners aanwezig bij presentatie van plannen

De Ronde Venen – In de Dorpskerk in Abcoude is woensdagavond 7 maart een belangrijke vervolgstap gezet om te komen tot Het Sporthuis Abcoude. Door de stichting Zwembad Abcoude en de gemeente werd de samenwerkingsovereenkomst getekend om het sportgebouw te gaan realiseren. Tijdens een informatiebijeenkomst die aansluitend plaatsvond, gaven tientallen inwoners aan mee te willen helpen om Het Sporthuis Abcoude te realiseren. ,,We gaan er iets moois van maken”, zei burgemeester Maarten Divendal na de ondertekening. In september vorig jaar stemde de gemeenteraad in met het burgerinitiatief om te komen tot een sportgebouw in Abcoude ter vervanging van Het Meerbad en de Kees Bonzaal. Het sportgebouw, met de naam Het Sporthuis Abcoude, wordt gebouwd op de hoek Spoorlaan/Bovenkamp en omvat, naast gymzalen voor de vier basisscholen van Abcoude en een zwembad, ook een ontmoetingsruimte voor senioren. In de samenwerkingsovereenkomst die werd ondertekend staan alle afspraken tussen gemeente en de stichting Zwembad Abcoude die nodig zijn om het gebouw te realiseren.

Steun van inwoners

Esther Grondijs, één van de initiatiefnemers van het sportgebouw, toonde zich na afloop van de informatiebijeenkomst die door ruim driehonderd inwoners werd bezocht zeer tevreden over de reacties en inzet van inwoners. ,,De wens voor de vervanging van het zwembad leeft bij veel inwoners en ook dat zij zich hiervoor willen inzetten. Dat bleek ook vanavond. Er heeft zich een flink aantal inwoners gemeld die graag een financiële maar ook als vrijwilliger een bijdrage willen leveren aan het bad. De bouwvoorbereidingen voor Het Sporthuis zijn op dit moment in volle gang. We hopen dit jaar na de bouwvak de eerste paal te kunnen slaan en op 1 januari 2020 de deuren van het nieuwe gebouw te kunnen openen.”

Moderne gymzalen

Wethouder Alberta Schuurs (Sport), die de informatiebijeenkomst opende, sprak vol lof over het burgerinitiatief. ,,Door de inzet van de initiatiefnemers en de degelijkheid van de plannen, beschikken we over een kleine twee jaar niet alleen over een zwembad, maar ook weer over moderne gymzalen waar de basisscholen gebruik van gaan maken.” Volgens de wethouder snijdt door de samenwerking tussen de vrijwilligers-stichtingen en de gemeente het mes aan verschillende kanten: de scholen hebben straks weer goede gymzalen, de binnensporten behouden (op een beter niveau) hun trainingsfaciliteiten én de lang geuite wens van vele inwoners van Abcoude en omgeving om het zwembad voor Abcoude te behouden, wordt vervuld. Het vormt een thuis voor sporten en ontmoeting voor de inwoners van 0 tot 99 jaar en is een mooi voorbeeld van burgerparticipatie.( Foto: Fem van Duuren)

Fotobijschrift: De samenwerkingsovereenkomst wordt getekend. Op de foto vlnr: Willem-Jan Ruizendaal, Corien van der Linden en burgemeester Maarten Divendal. Staand van links naar rechts: Astrid Wintershoven, Ad Geerlings, Esther Grondijs, wethouder Alberta Schuurs en Djoerd Postma