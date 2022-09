Bekervoetbal: Doelpuntenfeest bij Argon

Regio – De met veel tamtam aangekondigde bekerderby van Argon thuis tegen CSW uit Wilnis is uitgelopen op een doelpuntenfeest, echter alleen voor de ploeg van trainer Michel Strating van CSW. Voor rust stond de teller al op drie voor de gasten, en toen de coach met nog een half uur te gaan het halve elftal wisselde en meer routine inbracht werd er weer twee maal gescoord. Argon scoorde vlak na rust ook, uiteindelijk werd Argon afgedroogd met 1-5.

De eerste tien minuten deed de thuisploeg noch aardig mee, Mika Keizers kwam op links in scoringspositie maar de geroutineerde doelman Rahim Gök greep goed in. Daarna was er een tegenslag voor Argon, Jordy Zwaneveld moest geblesseerd uitvallen, Tim Waning verving hem. Maar met tien minuten op de klok kon Emmanuel Emma’s profiteren van het feit dat doelman Kris van Rijn onder een voorzet doorging en zette de 0-1 op het bord. Argon liet in minuut 17 de enige aanval met een schot op doel zien. Verdediger Erkelly de Sa soleerde op rechts door de defensie van CSW, verkoos te schieten maar zijn schot laag in de hoek kon Gök niet verrassen.

Cadeautjes

Na een half uur was het wederom weer de beurt aan CSW, Mick van der Loo die op links werd vrijgelaten kapte zijn tegenstander gemakkelijk uit en liet keeper Kris van Rijn van Argon kansloos 0-2. De defensie van Argon bleef cadeautjes uitdelen toen vier minuten later opnieuw Mick van der Loo vrijstaand een verre uit uittrap van doelman Gök mocht oppikken en de score naar 0-3 tilde. Argon zette daar een afstandsschot van Robin Voorend (naast) en een inzet van Siep Keulemans (zijnet) tegenover.

Bij het begin van de tweede helft begon het toch een beetje op een wedstrijd te lijken, Argon gaf de score een iets dragelijker aanzien, op aangeven van Sven Beek scoorde Robin Voorend de 1-3. Daarna volde een rommelige fase, veel blessurebehandelingen en maar weinig echte doelpogingen. Mike de Jong schoot namens CSW over en een schot van Justin Schouten was wel hard maar in handen van Keeper Gök. In die fase moest ook Tim Waning van Argon geblesseerd afhaken, Dylan Bergkamp nam zijn plaats in. Toen met nog een half uur te gaan ook Tijn Mager van CSW geblesseerd moest afhaken besloot coach Strating bij CSW de routine in te zetten, Thomas de Lange, Rens van Rooyen, Berry Kramer, Calvin Bergkamp en Justin Blok kwamen in het veld. Dat had gelijk effect, Berry Kramer gaf zijn visitekaartje af met een fraaie goal 1-4, en op aangeven van Justin Blok mocht Emmanuel Emma’s de 1-5 volmaken. Bij Argon mochten Tygo Limburg en de lang geblesseerde Max Oliemans nog minuten maken maar voor Argon was de koek al op. Tygo Limburg waagde nog een schotpoging maar Gök, die een gemakkelijke middag had, greep in. Scheidsrechter Leo van Dokkum trok niet veel extra tijd bij zodat en ieder tijdig kon beginnen aan een koude versnapering. Zaterdag moet Argon op bezoek bij KDO in De Kwakel, altijd lastig!(foto’s Hans van Gelderen)