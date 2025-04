Beeldend kunstenaar brengt sport en kunst samen in nieuw kunstproject

Uithoorn – Uithoorn stond zondag 13 april in het teken van beweging én ontmoeting. Atletiek Klub Uithoorn (AKU) organiseerde ‘Uithoorns Mooiste de Wandeling 2025’. In het vroege voorjaar is wandelen in Uithoorn en De Kwakel een opperst genoegen. Je ontdekt, ziet en hoort de ontluikende natuur in ons mooie dorp. Honderden wandelaars trokken erop uit voor een tocht van 5, 10, 15 of zelfs 25 kilometer door Uithoorn, De Kwakel en Amstelveen.

Dit jaar kreeg het evenement een kunstzinnige toevoeging. Beeldend kunstenaar Kim Hameetman uit Wilnis nodigde deelnemers uit om tijdens de wandeling een bijzondere steen te zoeken – één met een tekening, nerf of streep – en deze na afloop in te leveren voor een gezamenlijk kunstproject. Het initiatief kwam van Kim zelf. Zij benaderde de atletiekvereniging met haar idee om een kunstwerk te maken waarin sport, kunst en gemeenschap samenkomen. “Ik wilde iets doen waarin de kracht van gezamenlijk bewegen – letterlijk en figuurlijk – tastbaar wordt. De wandeltocht bood daar een prachtige kans voor.” Na overleg met de club stapte ze naar de gemeente, die enthousiast ruimte bood voor een expositie.

Kim, die zelf met passie haar werk als kunstenaar vormgeeft, benadrukt de waarde van het verbinden van mensen door middel van kunst. “Kunst kan een brug slaan tussen verschillende mensen en ik wilde deze kans grijpen om niet alleen een kunstwerk te maken, maar ook een gevoel van samenhorigheid te creëren. Dit project laat zien hoe kunst iets heel persoonlijks kan zijn, maar tegelijkertijd een verbinding legt tussen verschillende generaties en gemeenschappen.”

Op de atletiekbaan bij het AKU-clubgebouw vormde zich na afloop een statafel vol zorgvuldig uitgekozen stenen, elk met een uniek patroon en verhaal. Jong en oud kwamen hun vondst brengen. “Het is mooi om te zien hoe mensen echt de tijd hebben genomen om onderweg te kijken, te zoeken en iets mee te nemen dat hen aansprak”, vertelt Kim. Zo werd de vraag “Draagt u ook uw steentje bij?” op een heel letterlijke én betekenisvolle manier beantwoord.

De verzamelde stenen vormen nu het uitgangspunt voor een nieuw kunstwerk dat de verbondenheid binnen Uithoorn in beeld brengt. Kim zal de komende weken aan de slag gaan met de uitwerking. “Ik laat me volledig inspireren door wat er is ingebracht. Het resultaat wordt een kunstwerk dat niet alleen de stenen zelf toont, maar ook de verhalen en de energie van de wandelaars weerspiegelt.” Wat het precies wordt, houdt ze nog even geheim: “Het moet ontstaan vanuit wat er is ingebracht. Wat vaststaat: alle bijdragen vormen samen een groter geheel.”

Het eindresultaat is vanaf midden mei te bewonderen in het gemeentehuis van Uithoorn. Het kunstwerk wordt een tastbare herinnering aan een dag waarop de wandelaars niet alleen fysieke stappen zetten, maar ook een bijdrage hebben geleverd aan een gezamenlijk kunstwerk dat de kracht van gemeenschap in beeld brengt.

Benieuwd hoe een kunstenaar van losse stenen een verhaal maakt, of wat kunst op onverwachte plekken teweegbrengt? Kijk op www.qoncept.studio.

Op de foto: Beeldend kunstenaar Kim Hameetman nodigde deelnemers uit om tijdens de wandeling een bijzondere steen te zoeken. Foto: aangeleverd.