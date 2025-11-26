Beeld nog mooier bij Filmtheater Gerrit

Uithoorn – Afgelopen zomer heeft het door vrijwilligers gerunde Filmtheater Gerrit in Uithoorn een nieuw rolscherm en audioapparatuur kunnen aanschaffen. Om het beeld nog scherper en levendiger te krijgen is besloten om onder meer de muren zwart te maken. PPG was zo goed alle benodigde verf te leveren. De vrijwilligers zijn aan de slag gegaan en het resultaat is verbluffend. Hiermee zijn bijna alle wensen van het filmtheater nu vervuld. Er resteren er nog twee: een nieuwe horecapartner in het pand en vervanging van de projector. Voor de projector zijn verschillende bedrijven in de gemeente Uithoorn benaderd.

Op de foto: Nog meer professionalisering van Filmtheater Gerrit door zwarte muren. Foto: aangeleverd.