Bedrijventoernooi terug bij FCA

Aalsmeer – Na een aantal jaren van afwezigheid is het bedrijventoernooi terug bij voetbalvereniging FC Aalsmeer. ‘De club van 100’ van deze vereniging heeft samen met sponsor Broekhof Adding Value de organisatie van dit ooit zo populaire toernooi op zich genomen. De opzet is gewijzigd waardoor er met alle teams op drie vrijdagavonden tegelijk gevoetbald wordt en iedereen tegelijk klaar is. Hierdoor is er na de wedstrijden volop ruimte om te netwerken of gewoon even gezellig met elkaar na te praten onder het genot van een drankje en een hapje.

Op drie vrijdagavonden, namelijk 9, 16 en 23 juni biedt FC Aalsmeer het bedrijfsleven van Aalsmeer dus de mogelijkheid om het aanwezige voetbaltalent te etaleren en hiermee eeuwige roem te verdienen. Er wordt gespeeld op een half veld en een team bestaat uit zes veldspelers en een keeper. Elke speelavond zullen de teams twee wedstrijden spelen van 30 minuten en wordt er afgetrapt voor de eerste wedstijden om 19.30 uur. Op vrijdag 23 Juni worden de (kruis)finalewedstrijden gespeeld en wordt het toernooi afgesloten met een gezellige feestavond in de kantine van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan.

Inmiddels hebben dertien bedrijven zich reeds aangemeld en is de organisatie nog op zoek naar drie teams om dan met totaal zestien teams een grandioos toernooi neer te kunnen zetten.

De bedrijven die reeds deelnemen zijn: Hilverda de Boer, Oz export 2, Johan van Dijk BV, Salaba, Rapid Logistics, Gavita, Met & Co, Broekhof, New Generation Flowers, Levarht, Oz Export 1, Oz Import en Bloom.

Denk je nu bij het lezen van bovenstaande, “dit is echt wat voor ons bedrijf”, twijfel dan niet en zorg dat je één van de laatste drie plekken te pakken krijgt van dit unieke toernooi! Schrijf je zo spoedig mogelijk in, want vol is vol. De inschrijving sluit officieel vrijdag 26 mei of bij het bereiken van zestien teams.

Neem voor meer informatie contact op met Joost Huijsmans via email jhuijsmans@broekhof.nl of bel naar 06-10002638.