Bedrijvencarrousel op de Groenstrook

Aalsmeer – Traditiegetrouw hebben op donderdag 1 juni zeventien bedrijven op locatie de Groenstrook de leerlingen wegwijs gemaakt in de verschillende sectoren. De bedrijfspresentaties over groen, zorg & welzijn, detailhandel en techniek werden door de leerlingen van leerjaar twee met interesse en plezier ontvangen.

Op de Groenstrook wordt veel aandacht besteed Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Dit houdt in dat de leerlingen worden begeleid in hun studie- en beroepskeuze. De bedrijvencarrousel is daar een belangrijk onderdeel van. Leerlingen volgen gedurende een middagprogramma drie presentaties van bedrijven om zo een indruk van de arbeidsmarkt te krijgen.

Wat prettig werkt, is dat inmiddels vele presentatoren al meerdere jaren hun presentaties verzorgen. Hierdoor weten de bedrijven waar onze leerlingen behoefte aan hebben. Zo koppelt Loogman Tanken en Wassen aan hun presentatie een quiz met een prijsje. Groothandel Gunters en Meuser liet leerlingen een blokje hout afzagen, wat zo dicht als mogelijk bij de 118 gram moest zitten. Een leerling kreeg het voor elkaar om precies een blok van 118 gram af te zagen en kreeg een zaag cadeau. Mevrouw Kleijn, medisch pedicure, behandelde een leerling. Na afloop kregen de leerlingen een voetverzorgingspakket mee naar huis. Dit zijn maar enkele voorbeelden. De leerlingen waardeerden alle presentaties. De school is zeer blij met de toezeggingen die vele bedrijven hebben gedaan voor volgend jaar!