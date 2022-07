Bedrijfspand Rendementsweg zes maanden gesloten na vondst hennepkwekerij

Mijdrecht – Het bedrijfspand aan de Rendementsweg in Mijdrecht, dat woensdag 26 juli deels door brand is verwoest, is nu voor zes maanden gesloten. Dat heeft locoburgemeester Anja Vijselaar besloten na de vondst van een grote hennepkwekerij in het pand. De eigenaar mag het pand wel in om de schade af te handelen, maar het gebouw voorlopig niet verhuren. Politie, brandweer en gemeente zijn de hele nacht bezig geweest de hennepkwekerij te ontmantelen.

Woensdagmiddag 27 juli brak rond 15.30 uur brand uit in het pand. Volgens de brandweer was sprake van een ‘zeer grote brand’ en waren naast het korps Mijdrecht ook blusgroepen uit Vinkeveen, Maarssen, Nieuwer ter Aa, Loenen en Kockengen actief om de vlammen te blussen. Nadat het vuur was gedoofd is de politie een onderzoek gestart. Hierbij zijn restanten aangetroffen van een hennepkwekerij met in totaal ruim 1.700 planten.

Verdachte aangehouden

Door het verwoestende vuur is de oorzaak van de brand nog niet goed vast te stellen. Hier wordt nader onderzoek naar gedaan. Ook onderzoekt de politie wie verantwoordelijk is voor de hennepkwekerij. Op dit moment is er een verdachte aangehouden. Hij was ten tijde van de brand aanwezig in het pand. De verdachte is een 27-jarige man uit Haarlem.

Sluiting bedrijfspand

Bij het aantreffen van grote hoeveelheden softdrugs is de openbare orde ernstig in het geding. Daarom is besloten het pand per direct te sluiten. De gemeente wil hiermee een duidelijk signaal afgeven dat dit niet wordt getolereerd. Hennepplantages in woningen of bedrijfspanden leiden tot overlast en (levens)gevaarlijke situaties en gaan meestal gepaard met fraude en diefstal waardoor velen worden gedupeerd.

Meer informatie? Meld het!

Heeft u meer informatie over de brand of de hennepkwekerij? Meld dit dan bij politie via 0900 – 8844. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem, bel dan 0800 – 7000. Ook als u vermoedt dat elders een hennepplantage in een woning of bedrijfspand is ondergebracht kunt u dit via deze nummers melden. (foto: VLN Nieuws)