Bedrijfspand in Mijdrecht voor zes maanden gesloten

Mijdrecht – In opdracht van burgemeester Divendal is woensdag 14 februari een bedrijfspand aan de Nijverheidweg in Mijdrecht voor een periode van zes maanden gesloten. In het pand werd vorige maand een hennepkwekerij aangetroffen. De politie trof 11 januari na een tip op de eerste verdieping van het pand vier ruimten aan waar in totaal 1.290 hennepplanten stonden. Uit onderzoek bleek dat het hele pand was ingericht om hennepplanten te kweken. Op basis van deze bevindingen heeft burgemeester Divendal besloten het pand voor een periode van zes maanden te sluiten.

Overlast en gevaar

Hennepplantages in woningen of bedrijfspanden leiden tot overlast en (levens)gevaarlijke situaties. Hierbij moet worden gedacht aan brandgevaar door elektriciteitsaansluitingen, overlast door gebruik en opslag van chemicaliën en wateroverlast. Hennepteelt gaat meestal gepaard met uitkeringsfraude, belastingontduiking, oneigenlijk woninggebruik, verzekering- en hypotheekfraude en stroomdiefstal. Niet alleen de gemeente, maar ook woningcorporaties, netbeheerders, hypotheekbanken en verzekeringsmaatschappijen worden hierdoor gedupeerd.

Risico

Als een huurder hennep teelt in een gehuurde woning of bedrijfspand, dan loopt de verhuurder de kans ook verantwoordelijk te worden gesteld. Ook als hij of zij van niets wist. De kosten kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Het gaat om ontmantelingskosten, energiekosten en overige schade aan woning of pand, maar ook verlies aan huurinkomsten. De huurder is meestal onvindbaar zodat de verhuurder voor alle kosten opdraait. Geadviseerd wordt daarom onder andere de verhuur van woning of bedrijfspand bij voorkeur te laten regelen door een makelaar die aangesloten is bij NVM, Vereniging Eigen Huis of andere officiële organisaties.

Meld een hennepplantage!

Heeft u een vermoeden van een hennepplantage in uw verhuurde woning of bedrijfspand? Blijf er niet mee lopen, maar meld wat u weet bij de politie, ook als u twijfelt. De politie is te bereiken via T 0900 8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem T 0800 7000.