Beachvolleybal-toernooi MdR voor KiKaRow

Uithoorn – De initiatieven om geld op te halen voor KiKaRow schieten als paddestoelen uit de grond bij roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter. Na onder meer een kerstmarkt en een grote nieuwjaarsduik te hebben georganiseerd, verzorgde MdR afgelopen weekend een eigen beachvolleybal-toernooi. In een paar uurtjes werd zo maar liefst driehonderd euro verdiend.



De organisatie besloot zijn succesvolle sporttoernooi van vorig jaar ditmaal in het teken van KiKaRow te zetten. Doordat The Beach in Aalsmeer bereid was om mee te werken als sponsor, kon een groot deel van de inschrijfkosten rechtstreeks naar het goede doel. Terwijl er ook nog een middag fanatiek gesport kon worden.



Want al bij de eerste wedstrijden bleek dat alle acht teams vol voor de winst wilden gaan. Dat leverde knappe rally’s met weergaloze reddingen op. Soms met verzwikte enkels en gebroken brillen als gevolg.



De ploeg ‘Roeiers met ballen’ wist intussen met speciale hawaii-outfits hun tegenstanders listig af te leiden. Ze schopten het zo uiteindelijk tot een derde plek, na een zinderende strijd om het brons die pas in de verlenging werd beslist. Op hetzelfde moment was de finale tussen ‘Lomp en onbehouwen’ en ‘VC Hammer’ minstens zo bloedstollend. Na een kwartier te hebben gespeeld, was de krachtmeting nog altijd niet beslist en werd een matchpoint voor ‘VC Hammer’ uiteindelijk omgebogen in een grandioze eindklapper voor ‘Lomp en onbehouwen’.



Direct na afloop gingen er geluiden om op snel weer een toernooi te organiseren. Kijk voor de volledige uitslag en meer informatie over de roei- en kanovereniging op www.mdr.nu.