Barbie evenement in Burgerveen

Burgerveen – Zondag 3 juni zal een unieke gelegenheid zijn voor alle liefhebbers en verzamelaars van Barbie, haar familie en aanverwante artikelen om elkaar wederom te treffen en de zomer samen met Barbie en Ken te vieren. Ook Sindy, Fleur, Integrity, Monster High en Tonner poppen, etc. zullen tijdens dit evenement ruimschoots vertegenwoordigd zijn!

Barbie en haar familie vormen als sinds 1959 voor vele liefhebbers van deze pop een gewild speel of collectors item. Kinderen creëren hun eigen “Barbie-wereld” en de volwassen verzamelaars doen dit op latere leeftijd nog eens dunnetjes over. Een pop die werkelijk tot ieders verbeelding spreekt.

Collector items

In de Verenigde Staten is Barbie een rage in Nederland is de pop van Mattel de laatste jaren ook sterk in opkomst gekomen. En niet alleen bij de kinderen. Voor de volwassenen Barbie liefhebbers komt Mattel al jaren uit met verschillende series. En ieder jaar lijkt Barbie nog mooier te worden en is er meer in de speciale ‘collector-edities’ verkrijgbaar. Zo zijn er bijvoorbeeld speciale Barbies van diverse mode ontwerpers verschenen, beroemdheden, film edities, Barbies met Swarovski kristallen, Disney edities, Landen Barbies en de reproducties van de allereerste Barbies die zijn verschenen in de jaren zestig en zeventig.

Accessoires

Op het evenement zal voor de verkoop een zeer uitgebreide collectie aanwezig zijn van de speciale collectors (verzamelaars) poppen, speelbarbies en speciale barbies welke alleen in het buitenland zijn verschenen. Maar ook kleding, accessoires, meubelen, koffertjes, boeken, oude barbies van vroeger (vintage), kleding uit de jaren 60, ’70 en later. Speciale (vintage) items welke alleen in de USA zijn verschenen…. kortom te veel om op te noemen. Ook zullen veel barbies tegen speciale goedkope actieprijzen worden aangeboden.

Vintage

Er wordt tevens een grote en unieke vintage collectie aangeboden met bijzondere items! Barbiepoppen vanaf nummer 2, 3, 4, etc., Francie’s, Skipper, Ken’s, Tutti/Todd, meer dan 300 vintage kledingsets voor Barbie, Ken, Skipper, Julia, alsmede aparte items uit de USA, Japan etc. Maar ook de voorganger van Barbie, genaamd Bild Lilli is aanwezig. Er zitten zeer vele unieke stukken bij, welke voor iedere verzamelaar al een droom zijn om gewoon eens keer te kunnen zien! Ook van de speciale fashion model / silkstone barbies is een zeer ruime collectie aanwezig. Deze zijn gebaseerd op de oude barbies van vroeger, maar zitten letterlijk en figuurlijk in een nieuw jasje. Tevens is er een zeer grote collectie aan Fleur, Sindy, Integrity, Monster High en Tyler Wentworth poppen aanwezig, alsmede bijbehorende meubelen, voertuigen, accessoires etc. Sommige van deze poppen zijn een duidelijke tegenhanger van Barbie en waren ook al in de jaren zeventig en tachtig zeer populair in Nederland. Kortom, een leuk evenement voor een breed publiek uit geheel Nederland!

Locatie: Dorpshuis Marijke, Oude Venneperweg 24 in Burgerveen (centraal gelegen tussen Leiden, Schiphol, Hoofddorp en Nieuw-Vennep). De zaal is geopend voor publiek van 10.00 tot 16.00 uur. De entree is gratis.