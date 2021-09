Bankje vernield in het Seringenpark

Aalsmeer – Onverlaten hebben afgelopen weekend een bankje in het Seringenpark gesloopt. Het speciale bankje nog wel, neergezet door de werkgroep die samen met een hovenier het onderhoud van het mooie park aan de Ophelialaan, tegen de Molenvlietdijk, op zich genomen heeft.

De bank is voorzien van de mooie tekst: Kies voor plezier en verdraagzaamheid. Heeft iemand of de vernielers echt plezier beleefd aan het slopen van het bankje? Moet men over vernielzucht verdraagzaam zijn?

Zo zonde, blijf van andermans eigendommen af! Hopelijk krijgen de daders spijt en melden zich bij de politie of de gemeente. Mogelijk zijn er getuigen. Zij kunnen dit melden bij de gemeente via 0297-387575.