Bandjesavond in straten Aalsmeer Centrum

Aalsmeer – Zeven horecagelegenheden hebben wederom de handen ineen geslagen en zorgen er samen voor dat iedereen weer kan genieten van de Bandjesavond in de straten van het Centrum. Dit leuke evenement vindt aanstaande zaterdag 28 juni plaats in de Zijdstraat, Dorpsstraat, Weteringstraat, Marktstraat, Punterstraat en op het Molenplein. Daar kan het publiek weer ouderwets gezellig en gratis genieten van live optredens vanaf zes podia. Café Joppe, De Praam, De Jonge Heertjes, Restaurant De Oude Veiling, Brasserie Legends, Het Wapen van Aalsmeer en Café De Gouwetéén zorgen tussen 20.00 en 01.00 uur voor muziek in verschillende genres.

Artiesten, bands en dj’s

Er zijn optredens van de volgende artiesten, bandjes en dj’s. Op het Molenplein wordt het feest met Frans Halsema, Esther de Haas, Jip, Mauro, Danny van Ingen en Tom Joel. In de Weteringstraat wordt het weer lekker rocken met de Hucksters en B-Loose. De parkeerplaats in de Marktstraat wordt het toneel van onder andere de swingende Mad Piano’s en dj Frank. In de Punterstraat kunnen bezoekers meezingen met de band DIK en dj John. In de Dorpsstraat kan genoten worden van François Pieters, Danny de Koning, Vince Collet en Kees Markman en in de Zijdstraat kunnen bezoekers los gaan bij Feest dj Jordy, Edo Barends, dj Milla More en een Mystery guest.

Afsluitingen

De Weteringstraat (tussen Marktstraat en Zijdstraat), Punterstraat, Schoolstraat, Dorpsstraat (tussen Zijdstraat en Schoolstraat), Zijdstraat en Marktstraat worden zaterdag 28 juni vanaf 12.00 tot zondag 29 juni 02.00 uur afgesloten voor auto’s. De Gedempte Sloot wordt ook afgesloten voor doorgaand verkeer (uitgezonderd bewoners). Er staan verkeersregelaars. Inwoners en bezoekers van het centrum worden verzocht hun auto elders te parkeren. Deze maatregelen zijn bedoeld om de veiligheid van zowel de bewoners als de bezoekers te waarborgen en om schade aan privévoertuigen te voorkomen.

Drankjes en snacks

Tijdens de optredens kunnen bezoekers bij de verschillende verkooppunten terecht voor drankjes en op diverse plekken zijn lekkere snacks verkrijgbaar. Het is niet toegestaan eigen drank en glaswerk naar het evenement mee te nemen en er wordt dit jaar gewerkt met ‘Nix-18 bandjes’. Naast toiletten in de horecazaken zijn er uiteraard ook extra toiletten in de nabijheid van de verschillende podia. Maak daar gebruik van, want de beveiliging zal streng optreden tegen wildplassen. De EHBO-tent bevindt zich in de Weteringstraat. Aan bezoekers wordt gevraagd zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar het centrum te komen. Voor meer informatie: www.aalsmeercentrum.nl

Foto: B-Loos en de Hucksters geven optredens bij Café Joppe zaterdag (aangeleverd).