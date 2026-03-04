Bandbrouwerij viert 10-jarig jubileum met concert

Aalsmeer – De Bandbrouwerij pakt vrijdagavond 20 maart feestelijk uit met een groots concert om het 10 jarige jubileum te vieren. Een en ander vindt uiteraard plaats in ‘thuishonk’ de N201 aan de Zwarteweg 90. Sander Jongkind en Bart Vreken startten in 2015 De Bandbrouwerij, een ontmoetingsplek voor met name jonge muzikanten. Aalsmeer kent een lange traditie van bandjes, maar het leek erop dat de aanwas van nieuwe bandjes stokte.

Tijd om daar verandering in te brengen! Steeds meer muzikanten wisten de weg naar de N201 te vinden. Er werd veel gejammed en de eerste bandjes werden gevormd. Dit alles onder de bezielende leiding van de bandcoaches van het eerste uur, Jan Voortwist en Bart Vreken. Al gauw werden de eerste concerten georganiseerd. Eerst in de N201 zelf, later ook in café Joppe en in 2019 had De Bandbrouwerij zelfs een eigen podium op de befaamde Bandjesavond in het dorp.

Inmiddels hebben veel bands hun vleugels uitgeslagen en successen beleefd. Optredens in de Feesttent tijdens de Feestweek, Bandjesavond, kroegen en zalen in de wijde omgeving en zelfs Paradiso vormen geen uitzondering! Op het jubileumconcert spelen de bands Laat Maar, Nick & Marit, Zwemjas, The Black T’s, Lifeblood en Plantekoorts.

Een mooie manier om 10 jaar Bandbrouwerij te vieren! Het jubileumfeest start vrijdagavond 20 maart om 20.00 uur in de N201.

Foto: Optreden en oefenen tijdens de Bandbrouwerij. Foto: aangeleverd