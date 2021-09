Bacchus da Musica met Mr. Boogie Woogie & The Blisters

Aalsmeer – Het nieuwe seizoen van Bacchus da Musica begint zaterdag 2 oktober met een optreden van Mr. Boogie Woogie & The Blisters.

The Blisters is de naam van de nieuwe band van pianist en zanger Eric-Jan Overbeek, Mr. Boogie Woogie. Rhythm and Blues met een New Orleans twist, zo is het best de stijl van deze band te omschrijven. Een kwintet met een ijzersterke ritmetandem, een spetterende blazerssectie en met de piano in de hoofdrol. Uiteraard mogen daarbij de nodige boogie woogies niet ontbreken.

Sterkste kracht van deze jonge band (2018) is ongetwijfeld het enorme plezier dat van het podium afspat tijdens een optreden. Of het nou gaat om een kleine of grote zaal, veel of weinig publiek, Mr. Boogie Woogie & The Blisters hebben altijd plezier in wat ze doen. En dat steken ze zeker niet onder stoelen of banken! Voeg daar aan toe dat ieder een meester is op zijn eigen instrument en je hebt een goede basis voor een geslaagde avond. Mr. Boogie Woogie & The Blisters bestaat naast Eric-Jan Overbeek uit Ab Hansen (basgitaar, zang), Andreas Carree (drums, zang), Maureen Natzijl (tenorsax) en Matthijs Sepers (trompet).

Kaartjes kosten 13,50 euro per stuk en zijn verkrijgbaar via cultureelcafebacchus.nl. Bacchus da Musica in Bacchus XXL in de Gerberastraat begint zaterdag 2 oktober om 21.00 uur, zaal open vanaf 20.30 uur. Bacchus volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid. Je hebt naast een kaartje ook een corona-vaccinatiebewijs nodig. Kijk op coronacheck.nl voor meer informatie hierover.