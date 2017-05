Avondvierdaagse Team zoekt klaarovers

Kudelstaart – Op 12, 13, 14 en 15 juni is het weer zover! De avondvierdaagse van Kudelstaart waar al 17 jaar de drie basisscholen met leerlingen in meelopen. Na vier avonden wandelen is de beloning die felbegeerde medaille, feestelijke ontvangst en genieten van het eindfeest. Welke medaille neem jij mee naar huis op 15 juni?

Het Avondvierdaagse Team is – achter de schermen – hard aan het werk om dit wandelfeest ook dit jaar weer mogelijk te maken. De inschrijving start binnenkort.

Dit jaar krijgen de allerkleinsten ook de mogelijkheid om een medaille te verdienen. Wanneer zij een dagje meelopen, kunt u uw kind bij de start aanmelden en dan krijgen zij aan het eind een dagmedaille. De kosten bedragen per dagmedaille 2,50 euro, contact en gepast afrekenen bij de start. Via de Facebookpagina (Avondvierdaagse Kudelstaart) wordt iedereen op de hoogte gehouden. Van voorbereidingen tot routes, weersvoorspellingen, wijzigingen, etc.

Klaarovers

Om iedereen veilig te kunnen laten oversteken is de organisatie nog op zoek naar klaarovers. Wilt u/jij helpen? Stuur dan een mail naar maaike@soncoaching.nl.