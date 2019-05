Avondvierdaagse loopt je uit op water en fruit

Aalsmeer – Van 3 tot en met 6 juni is het weer tijd voor de Avondvierdaagse! In Aalsmeer en Kudelstaart zijn alle kinderen en hun ouders welkom om mee te wandelen met de route van 5 of 10 kilometer. Team Sportservice Aalsmeer kiest voor een gezonde avondvierdaagse met veel water, gezond eten en lekker bewegen, want: op water en fruit loop je de avondvierdaagse uit! Doe jij mee? Drink water, eet gezond en beweeg veel.

Wandelen is één van de gezondste en gezelligste manieren van bewegen. Om het een gezonde activiteit te houden, is er meer nodig dan bewegen. In plaats van veel eten en zoete drankjes voor onderweg, zijn er genoeg andere leuke ideetjes. Denk bijvoorbeeld aan snackgroente voor onderweg, bloemen of een tijdschrift als cadeau of zelfs een zelfgemaakte tegoedbon voor een leuke activiteit.



Winactie

Dit jaar is water drinken en fruit eten tijdens de avondvierdaagse wel heel leuk: maak een foto van jouw gezonde snacks en plaats deze op Instagram. Tag @teamsportserviceaalsmeer en wie weet win jij met jouw school een leuke prijs!



JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) Aalsmeer zet zich in om gezond eten en bewegen voor jongeren makkelijk, aantrekkelijk en toegankelijk te maken.