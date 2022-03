Avondvierdaagse Kudelstaart in zwaar weer

Kudelstaart – Stichting avondvierdaagse Kudelstaart is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. De huidige geleding dunt uit en is, in verband met het bestaansrecht van de stichting, op zoek naar versterking.

De avond4daagse is een jaarlijks evenement, waar alle kinderen van de 3 basisscholen aan mee kunnen doen. 2 afstanden kunnen worden afgelegd, namelijk de 5 of de 10 kilometer. Op de laatste dag wordt er een feestelijke intocht georganiseerd en ontvangt elke wandelaar een welverdiende medaille.

Vind je het leuk om je voor al die honderden wandelende kinderen in te zetten en kun je 7 avonden per jaar van je vrije tijd missen? Meld je dan snel aan via avondvierdaagsekudelstaart@gmail.com.

Stoppen?

Indien het de stichting niet lukt om voor 20 maart 2022 nieuwe bestuursleden te vinden, dan zal dit jaar de laatste avond4daagse worden georganiseerd: van 30 mei tot en met 2 juni. Daarna zal dan helaas het doek vallen voor de organisatie.

Bij de foto: Avondvierdaagse-route over de dijk die Noord-Holland van Zuid-Holland scheidt.