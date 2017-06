Avond4daagse goed verlopen

Uithoorn – Afgelopen week werd in Uithoorn en in De Kwakel de avond4daagse georganiseerd. Hierbij werden 4 avonden achter elkaar 5 of 10 kilometer gelopen door meer dan 1150 deelnemers. Alle avonden is het mooi weer geweest en er zijn geen ongelukken gebeurd dankzij een grote groep vrijwillige verkeersregelaars en vrijwilligers van de EHBO Uithoorn. De laatste avond werd het evenement natuurlijk weer feestelijk afgesloten. De fanfare showband Vios uit Mijdrecht liep het laatste stukje met de wandelaars mee waar allemaal ouders, opa’s, oma’s, juffen en meesters klaar stonden met bloemen, lekkernijen en soms zelfs cadeautjes. Ook was burgemeester Oudshoorn bij het defile aanwezig, waar veel kinderen gebruik van maakte om samen met haar op de foto te gaan. Al met al een gezellige afsluiting van een geslaagde 56e editie van de Avond4daagse van Uithoorn. Volgend jaar zal de avond4daagse plaatsvinden van 28 tot en met 31 mei 2018.