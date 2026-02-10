Avond over leefbaarheid

Uithoorn – Gregor Rossen deelde spruitjes uit in Amsterdam om het CDA te promoten en komt donderdag 12 februari om 20.00 uur naar De Kuper, Kuperlaan 50 in Uithoorn om te spreken over leefbaarheid. De toegang is gratis. Rossen is voorzitter van de afdeling Amsterdam en actief in de hoofdstedelijke politiek.



Rossen: “Ik denk dat we gewoon verlangen naar wat meer fatsoen, dat mensen dingen goed uitvoeren. Dat we niet meer al dat gekibbel en geruzie hebben; daar zijn we klaar mee. Het CDA biedt daar een alternatief voor; het maakt niet alleen uit wat we doen, maar ook hoe we het doen en de boodschap die we elkaar vertellen.”



Voor de politicus is leefbaarheid een belangrijk onderwerp. “De overheid en de markt kunnen niet alles oplossen maar we kunnen wel met elkaar dingen oplossen. Kerken, maar ook sportverenigingen, buurtverenigingen, muziekscholen en andere instellingen zijn daar belangrijk bij om dat gevoel van samenhorigheid te versterken.”

Gregor Rossen. Foto: aangeleverd.