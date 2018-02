Jaarlijkse Lenterit voor Stichting Hoogvliegers

Mijdrecht – De jaarlijkse Lenterit is een autopuzzelrit van ongeveer 130 kkilometer door het groene hart. De afgelopen jaren is er met het evenement geld ingezameld voor CliniClowns. Dit jaar mocht er op Facebook gestemd worden voor een nieuw goed doel. Facebook volgers mochten kiezen tussen het Ronald McDonald huis Utrecht, Stichting Oppepper4all of Stichting Hoogvliegers. Met meer dan 1600 reacties werd er enthousiast gestemd op de goede doelen. Met uiteindelijk 723 stemmen is Stichting Hoogvliegers gekozen tot het goede doel van Lenterit 2018.

Programma:

De start en finish vinden plaats bij Hotel Mijdrecht Marickenland. De uitdagende route zal als een puzzel met bolletjes en pijltjes gereden worden. Optioneel is er de mogelijkheid om op een geheime mooie locatie te lunchen tijdens de route.

Aanmelden:

Er zijn nog een beperkt aantal startplaatsen beschikbaar, dus reserveer nu online op de website www.lenterit.nl. Reserveer je vóór 18 maart een Earlybird ticket dan maak je tevens kans op een brandstof cadeaubon t.w.v. € 50,00 bij Tankstation Haan van Nieuwkerk in Mijdrecht!

De Lenterit wordt mogelijk gemaakt door Lions Mijdrecht – Wilnis in samenwerking met Hotel Mijdrecht Marickenland. Mede dankzij de sponsoren is er ieder jaar een mooie opbrengst voor het goede doel. Loyals, De Hosting Makelaar, Andras Fictoor, Myra de Groot Entertainment producties, Be-Ink, Albert Heijn de Passage, Van Kouwen, Hendrikx Advocaten, Fresh Licht & Geluid, Ticketkantoor, Van Nieuwkerk,