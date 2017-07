De Kwakel – Maandag 17 juli in de vroege ochtend is op de Boterdijk in De Kwakel een auto te water geraakt. De inzittende kon zelfstandig zijn auto verlaten. Hij was, buiten de schrik en een nat pak, niet gewond geraakt.Hoe de man de macht over het stuur kon verliezen is nog onbekend. De politie is een onderzoek gestart.

Foto: KaWijKo Media / Ricardo Neeskens