Auto te water, bestuurder weg

Wilnis – In de nacht van donderdag op vrijdag zijn de hulpdiensten massaal in actie gekomen bij de melding dat er een auto in het water lag in de vaart naast de Bovendijk in Wilnis. Rond 01.15 zagen voorbijganger de auto in het water en zij belden direct 112.

Passanten zagen een auto deels in het water liggen en belden 112. De politie, brandweer en duikers waren rap er plaatsen. Van de bestuurder of overige inzittenden was niets te vinden. De duikers hebben de omgeving afgezocht, maar (gelukkig) niemand aangetroffen. De politie ontdekte wel een klein bloedspoor in de berm. De politie heeft de zaak in onderzoek en zal via het kenteken de eigenaar van de auto in ieder geval snel genoeg opsporen.