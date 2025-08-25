Auto botst tegen boom op de Hornweg

Aalsmeer – Op de Hornweg is maandag 25 augustus in de middag een automobilist van de weg geraakt en tegen een boom gebotst. Het betrof een eenzijdig ongeval.

De bestuurder kwam in de berm terecht en verloor daarbij de macht over het stuur. De auto botste vervolgens tegen een boom langs de weg.

Ambulancemedewerkers hebben de bestuurder ter plaatse nagekeken, maar vervoer naar het ziekenhuis bleek niet noodzakelijk. De auto raakte zwaar beschadigd en is door een bergingsdienst weggesleept.

Fotograaf: VLN Nieuws