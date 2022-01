Auto belandt in berm naast de Bachlaan

Aalsmeer – Een auto is zaterdag 22 januari rond zeven uur in de avond door nog onbekende oorzaak in de berm naast de Bachlaan beland. Het ongeval gebeurde net na de bocht vanaf de Legmeerdijk. De auto kwam tot stilstand tegen de haag rond de tuin van een woning.

Volgens omstanders is de bestuurder aangehouden, waarom is onbekend. Een ambulance werd opgeroepen, maar was uiteindelijk niet nodig. Wonder boven wonder raakte niemand gewond. De auto is zwaar beschadigd. De politie doet nader onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.

Fotograaf: VLN Nieuws – Laurens Niezen