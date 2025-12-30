Mijdrecht – De korfballers van Atlantis 5 traden 20 december aan tegen Dalto 8. Atlantis heeft het in de zaal moeilijk, er worden af en toe wat puntjes gesprokkeld, maar dan is het ook maar net. Dalto staat in de onderste regionen van de poule. Zaak dus dat er punten gepakt werden in Driebergen.

In de aanval werd gestart door Martijn, Sven, Saskia en Jennifer. De verdediging bestond uit Michel, Jeroen, Natasja en Nicole. Atlantis startte sterk, Martijn wist bijna direct te scoren, maar Dalto liet het daar niet bij zitten en maakte de 1-1. Ook Jeroen en Nicole wisten twee punten te scoren, waarna Dalto de stand op 2-3 bracht. Atlantis wist in de eerste helft best een paar puntjes te maken, en de verdediging hield het goed dicht. Atlantis dacht op 3-7 te komen door doelpunten van Michel, Martijn en Sven (2 keer), maar Dalto wist in het rustsignaal nog een schot te scoren en maakte 4-7.

Dalto wist sterk de kleedkamer uit te komen, scoorde direct de 5-7, maar wist daarna de korf niet meer weten te vinden. David kwam het veld in voor Jeroen en Atlantis liep uit naar 5-12 door doelpunten van Jennifer, Michel, Nicole, Sven en Jesper. Pas vijf minuten voor het einde van de wedstrijd wist Dalto wat terug te doen. Het slotakkoord was voor Atlantis en vooral voor Martijn. Hij wist de laatste twee doelpunten te scoren en bracht de eindstand op 7-15.

Atlantis 5 weet 2025 met een goed gevoel af te sluiten en zal zaterdag 10 januari de competitie hervatten met een thuiswedstrijd tegen ditzelfde Dalto 8. Er wordt gespeeld om 15.30 uur in sporthal de Phoenix.

Atlantis 5 wint ruim van Dalto 8: 7-15. Foto: aangeleverd.