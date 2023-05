Atelierroute op 39 locaties in De Ronde Venen

De Ronde Venen – In het weekend van Pinksteren, op zaterdag 27 en zondag 28 mei organiseert kunstenaarsvereniging KunstRondeVenen voor de zesde keer haar atelierroute. Op negenendertig locaties in De Ronde Venen wordt van 11.00 tot 17.00 uur werk getoond van negenenzestig kunstenaars. De centrale expositie, waar van elke kunstenaar een werk te zien zal zijn, is ingericht in ’t Oude Parochiehuis, Bozenhoven 152 in Mijdrecht. Dit is de startlocatie. Bij elk werk zal er een verwijzing zijn naar het atelier of de groepslocatie waar het werk van die kunstenaar is te bewonderen.

Beleving

In Abcoude, De Hoef, Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en Waverveen wonen talentvolle, creatieve kunstenaars. Veel van dat talent zie je normaal gesproken niet, want ze werken thuis of in een atelier, vaak met de deuren gesloten. De Atelierroute door De Ronde Venen biedt u een bijzondere inkijk in de werkruimte en het werk van deze creatieve bewoners van De Ronde Venen. Elke stopplek aan de route staat garant voor een unieke beleving! Het is natuurlijk al interessant om de werkplekken van lokale kunstenaars te bekijken.

In totaal zullen zestig leden van de vereniging KunstRondeVenen en negen gast-exposanten op negenendertig locaties hun creatieve, gevarieerde werk laten zien en toelichten. De verschillende locaties zijn onderweg goed herkenbaar aan de groenblauwe vlaggen met het KunstRondeVenen-logo. Rijdend of lopend van atelier naar atelier wordt u langs prachtige plekjes geleid. Slingerend langs de Kromme Mijdrecht in De Hoef, tussen de weilanden door richting Mijdrecht, langs de molen van Wilnis, de Vinkeveense Plassen, het Gein en het Fort in Abcoude. Ondertussen geniet u volop van een zeer gevarieerd aanbod aan kunst. Schilderijen, beelden, fotografie, keramiek en glaskunst. De atelierroute zult u als een inspirerende beleving ervaren.

Meer informatie over de route, de kunstenaars en de locaties is te vinden op www.kunstrondevenen.nl en in de brochure die op elke locatie kan worden meegenomen.