Arto Braam beste klusser van regio Amsterdam

Amstelland – Hij is maar wat trots: Arto Braam uit Kudelstaart. Deze week won hij de regionale finalestrijd van de Beste Klusser van Nederland-verkiezing, georganiseerd door bouwmarktketen Hornbach. Na het uitvoeren van een zinderende klusopdracht bleek dat Arto de meeste vakkennis en handigheid uit de regio in huis heeft. Een jaar lang mag hij nu de titel Beste Klusser van Amsterdam en omstreken dragen.

Klusproject

Hornbach is ook dit jaar op zoek naar de Beste Klusser van Nederland. De strijd barstte onlangs in alle hevigheid los. Klussers konden zich aanmelden voor de wedstrijd door foto’s van hun ultieme klusproject in te sturen, waarna het publiek mocht stemmen op hun favoriet. Er waren duizenden aanmeldingen en nog meer mensen hebben hun stem uitgebracht. Arto Braam eindigde met zijn inzending – de renovatie van zijn woonkamer, hal, toilet en keuken – bij de drie klussers met de meeste stemmen uit de regio Amsterdam.

Regionale finale

Hij mocht daarom, net als Stacey Schluter uit Almere en Benjamin Rhee uit Heemstede, meedoen aan de regionale finale. Kandidaten moesten thuis een zinderende klusopdracht uitvoeren. De uitdaging? Maak iets waar je met z’n tweeën een drankje op of aan kunt drinken. Deelnemers kregen hiervoor een select aantal materialen aangeleverd en slechts één uur de tijd. Arto: “Een hele gave klus. Ik ben ontzettend trots dat ik deze kwalificatie gewonnen heb en de titel Beste Klusser van Amsterdam en omstreken mag dragen!”

Sensationeel finale

Arto Braam maakt ook nog kans op een plek in de landelijke finale. Van alle regiowinnaars plaatsen de vier allerbesten zich voor deze sensationele eindstrijd. Het belooft een spektakel te worden. Een droom voor menig klusser, want de vier finalisten krijgen een complete Hornbach-vestiging tot hun beschikking. Tijdens de finale worden ze tot het uiterste gedreven om projecten uit te voeren en te laten zien uit welk hout ze gesneden zijn.

De winnaar wint niet alleen de Gouden Hamer, maar ook de titel Beste Klusser van Nederland én landelijke roem. Want het avontuur wordt vastgelegd en is voor heel Nederland te zien op vrijdag 5 november vanaf 16.00 uur via www.debesteklusservannederland.nl. De presentatie van het event is in handen van Maxim Hartman.