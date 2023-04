Annulering optredens in Bacchus en The Shack

Aalsmeer – Helaas kan het concert met de bekende jazzfluitist Jeroen Pek en zijn band aanstaande zaterdag 22 april in cultureel café Bacchus niet doorgaan. Jeroen is ziek en kan niet optreden. Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer hoopt snel een nieuwe datum te vinden voor zijn concert UPcycle in Aalsmeer. “Want een concert van deze fantastische band blijft zeer de moeite waard”, aldus KCA.

Ook The Shack in Oude Meer heeft een annulering te horen gekregen vanwege ziekte van één van de bandleden van Penetula. De show op zaterdag 22 april kan geen doorgang vinden omdat Robin corona heeft. “Als hij al fit genoeg is dit weekend om te spelen is er nog de kans dat hij andere aansteekt en dat is voor niemand fijn. We willen jullie graag besmetten, maar alleen met het Penetula virus”, aldus de band.

Zondag The Glamrocks en Michael McDermott

Zondag 23 april livemuziek zien en horen kan wel in The Shack aan de Schipholdijk 253a in Oude Meer. Om 16.00 uur gaan de spots aan voor The Glamrocks. De animo is groot, The Shack zit vol. Een plekje reserveren is alleen nog mogelijk voor de reservelijst: the-shack.info.

Geen kaartje, wil zin in een uitje met een liveoptreden. Singer-songwriter Michael McDermott uit Amerika verzorgt een concert in De Oude Veiling in de Marktstraat, Aalsmeer. Aanvang is 15.00 uur.

Uittips dit weekend

Tips voor zaterdag: Themadag Seringen bij de Historische Tuin (ingang Praamplein) van 11.00 tot 16.00 uur, Lentebockbiertocht zaterdag en zondag vanaf 15.00 uur bij vijf horecagelegenheden in het Centrum, jubileumconcert Caritas in de Open Hof Kerk, Ophelialaan vanaf 19.30 uur en Club N voor 18+ in N201, Zwarteweg met dj’s Dyon en Martin van 22.00 tot 03.00 uur. En zondag: Theater ‘Wasteland’ bij Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat vanaf 15.00 uur.

Goed weekend!