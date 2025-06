Uithoorn – In de pauze van de wekelijkse repetitie van oratoriumkoor Amicitia werd Anita van den Bosch, wonende in Uithoorn, terecht in het zonnetje gezet. “50 jaar lid is ongelofelijk, bijna een heel mensenleven, zei voorzitter José Roelofs in haar toespraak.

In december 1974 kwam Anita als alt bij Amicitia. Van de 50 jaar is zij 28 jaar bestuurslid geweest. Anita is het wandelende geheugen van het koor. Roelofs: “Op vragen weet Anita altijd antwoord en het is fijn samenwerken met haar. Nog steeds is zij een waardevol lid van de muziekcommissie. Gedurende vele jaren heeft zij samen met echtgenoot Hans de jaarlijkse rommelmarkten georganiseerd, hun huiskamer werd omgetoverd tot een pakhuis. De opbrengsten van de rommelmarkten waren een zeer welkome aanvulling op de financiën van het koor. Ook beheert Anita de pot ‘lief en leed’ en zorgt zij dat leden met hun verjaardag een passende felicitatie ontvangen.”

Teken van waardering

Als teken van waardering ontving Anita een sculptuur met de titel Chapeau met bijpassende oorkonde van de KCZB, specifiek voor leden die lang bestuurslid en lid van grote betekenis zijn. Een poster met foto’s door de jaren heen en een leuke bloemenbak kwamen daar nog bij. Amicitia hoopt dat Anita nog vele jaren blijft zingen en dankt haar bijzonder hartelijk voor haar grote inzet gedurende vele jaren.

Na deze huldiging ging de zangrepetitie onverminderd verder. Op 28 november wordt in De Schutse in Uithoorn onder meer het Requiem van Fauré en Psalm 42 en Hör Mein Bitten van Mendelssohn uitgevoerd. Informatie is te vinden op www.amicitia-uithoorn.nl.

Op de foto: Anita van den Bosch 50 jaar lid van Amicitia. Foto: aangeleverd.