AmstelProms Uithoorn komt er weer aan

Uithoorn – “Toen ik vorig jaar op het AmstelProms concert stond te kijken naar het unieke evenement wat daar werd neergezet wist ik al dat ik daar in 2018 ook een bijdrage aan wilde leveren.” Aan het woord is Martin Meijerink, oprichter en directeur van Fair-Freight, een internationale expediteur met veel klanten in Uithoorn en omgeving.

Martin legt uit: “Voor ons is zichtbare aanwezigheid op dit prachtige evenement een goede manier om meer bekendheid te verkrijgen in de regio en bij de ondernemers in Uithoorn. Ik heb dan ook zelf Marco Lesmeister benaderd, organisator van AmstelProms om aan te geven dat ik graag hoofdsponsor van AmstelProms 2018 wilde worden. We hebben alles de afgelopen week besproken en ik ben er trots op dat we met Fair-Freight nu hoofdsponsor zijn geworden voor het evenement dat dit jaar op zaterdag 14 juli weer wordt georganiseerd.”

Respect

Martin vervolgt: “Ik heb veel respect voor de groep vrijwilligers die dit concert weer gaat organiseren en wil dat graag financieel ondersteunen. Dergelijke evenementen zijn goed voor de sfeer en de uitstraling van Uithoorn en ik vind dat de lokale ondernemers daar in hun maatschappelijke betrokkenheid best een steentje aan mogen bijdragen. Ik hoop dan ook dat zich nog meer bedrijven aanmelden om het concert weer mogelijk te maken.”

Wat hebben Luchtvracht, zeevracht en wegtransporten, iets waar Fair-Freight in gespecialiseerd is, te maken met dit muzikale spektakel? Martin lacht breeduit: “Tja, eigenlijk helemaal niet, maar ik zie de verbinding in de passie waarmee het concert mogelijk wordt gemaakt, dezelfde passie die wij voelen voor onze klanten. Veel van onze klanten komen overigens ook kijken en luisteren naar AmstelProms op 14 juli, dus ik heb nu alvast een flink aantal tribuneplaatsen gereserveerd om daar onze medewerkers en klanten voor uit te kunnen nodigen. Ik ben zeer benieuwd wat er dit jaar gekozen is voor het programma, maar daar horen we vast meer over in de komende weken.”