Amstel Gospel Choir te gast op midzomeravondfestival Tavenu

De Kwakel – Op zaterdagavond 18 juni is het Amstel Gospel Choir te gast op het midzomeravondfestival van Tavenu op het plein voor dorpshuis De Quakel.

Het meest swingende gospel koor van Nederland o.l.v. de bevlogen en energieke dirigent Vladimir Pairel bestaat uit een enthousiaste en warme groep zangers en zangeressen die het publiek weten te raken. Zij treden regelmatig op voor bruiloften, kerkdiensten, winkelcentra, pleinfestivals, kerstmarkten en andere evenementen. Ook zijn ze te boeken als achtergrondkoor voor concerten en het opnemen van liedjes.

Hun repertoire bestaat uit swingende gospel songs, moderne popmuziek met een gospel tintje, sfeervolle songs variërend van uptempo nummers tot prachtige ballads en schitterende kerstsongs.

Het Amstel Gospel Choir kijkt ernaar uit om op het Midzomeravond Festival te mogen optreden en staat in de startblokken om er een fantastisch feest van te maken. Voor de koorleden Iris de Waal en Marieke Kok, echte Kwakelaars, is dit een thuiswedstrijd, dus dat maakt dit optreden extra bijzonder.

Het programma dat het orkest en de steelband van Tavenu brengt, houden we nog even geheim. Misschien is het leuk als u de muziek herkent en raadt welk nummer het is? Ook zullen de muzikanten van Tavenu weer voor enkele verrassingen zorgen.

En natuurlijk is het de première van de Kwakelse versie van “Het Dorp”. Op verzoek van Cor Onderwater heeft Daan Bartels hier een passende tekst over De Kwakel voor geschreven. Op het midzomeravondfestival zal dit lied, met begeleiding van het orkest van Tavenu, voor het eerst gezongen worden. Kom dus op 18 juni genieten op het plein voor dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16, in De Kwakel. Het programma begint om 20:00 uur. De toegang is gratis.