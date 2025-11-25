Amnesty in Uithoorn en De Kwakel

Uithoorn/De Kwakel – In een wereld waarin mensenrechten steeds vaker onder druk staan, kiest Amnesty International voor een eenvoudige maar krachtige vorm van actie: schrijven. Ook de werkgroep Uithoorn/De Kwakel doet mee aan Write for Rights, de jaarlijkse internationale schrijfactie rond 10 december, de Dag van de Rechten van de Mens. Die datum herinnert aan 1948, toen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd aangenomen. Een document dat nog altijd actueel is.

Effectief

Het idee achter Write for Rights is even eenvoudig als effectief: brieven sturen naar autoriteiten om aandacht te vragen voor mensen die onterecht vastzitten, bedreigd worden of gediscrimineerd. De werkgroep Uithoorn nodigt inwoners uit om op woensdag 10 december mee te schrijven in de Bibliotheek aan het Marktplein. Van 11.00 tot 17.00 uur ligt er een grote tafel klaar, met voorbeeldbrieven en informatie. Dit jaar staan negen mensen centraal – van journalisten tot LHBTI-activisten – die steun hard nodig hebben. Wie wil, schrijft alle negen brieven. Wie minder tijd heeft, schrijft er één. Elke brief telt.

Geen tijd om langs te komen? Dan is er het 1-persoonspakket: compleet met schrijfblok, voorbeeldteksten en informatie. Aanvragen kan tot 4 december via schaapba@gmail.com. De werkgroep bezorgt het pakket thuis en neemt op 10 december de brieven zonder postzegel in ontvangst.

Brieven schrijven als daad van verzet. Foto: Amnesty.