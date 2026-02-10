Als lid gratis naar de Verhalenkaravaan

Regio – De Bibliotheek Amstelland – met vestigingen in de uitgebreide regio – heeft deze maand een speciale kortingsactie voor niet-leden. Zij kunnen de Bibliotheek twee maanden uitproberen voor de prijs van een maand (4,50 euro) en krijgen daarmee onder andere gratis toegang tot álle activiteiten van de Verhalenkaravaan die van donderdag 12 tot en met zondag 15 februari plaatsvindt. Als lid van de Bibliotheek Amstelland heb je verder toegang tot een uitgebreid aanbod van boeken, muziek, tijdschriften, kranten en online cursussen. De kennismakingsactie is tot en met 28 februari online en in alle vestigingen van de Bibliotheek Amstelland af te sluiten en stopt automatisch na twee maanden.

Spannende verhalen

Van ontroerende levensverhalen en poëzie tot spannende verhalen over de kunst en liefde: tijdens de tweede editie van de Verhalenkaravaan is er een gevarieerd programma voor jong en oud. Zo verandert op donderdagavond 12 februari de Bibliotheek in een intieme studio voor de talkshow Zomaargasten. Hierin staan bijzondere verhalen van onbekende Nederlanders centraal. Vrijdag 13 februari is de vertelvoorstelling Jonathan de Zeemeeuw (6+) te zien.

Op zaterdag 14 februari, Valentijnsdag, is Volkskrantcolumniste Corine Koole te gast in de Bibliotheek Aalsmeer. De Verhalenkaravaan wordt op zondag 15 februari afgesloten met kunstdetective Arthur Brand die geheimen uit de kunstwereld onthult. Leden van de Bibliotheek Amstelland – ook de leden die de kortingsactie hebben afgesloten – kunnen deze en alle andere activiteiten gratis bijwonen; vooraf aanmelden is verplicht. De volledige programmering en kaartverkoop zijn te vinden op verhalenkaravaan.nl. De Verhalenkaravaan is een initiatief van de Bibliotheek Amstelland. Meer informatie over de bibliotheken in de regio:

Kinderen in de bieb. Foto: Marco Heyda.