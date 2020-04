Winkelkarren en vuilnis uit vijver gevist

Uithoorn – Vanmorgen vroeg om 08:00 op weg naar de supermarkt wist een bewoner uit Uithoorn niet wat hij zag in de vijver naast de Praktijkschool Uithoorn aan het Legmeerplein. “Ik trof twee karretjes van de Deen supermarkt en vier vuilniszakken in de vijver aan. Samenscholing is verboden in deze tijd, maar niet voor bepaalde jongeren blijkbaar. Altijd troep op straat gooien, zoals blikjes en verpakking van eten. En nu, in de tijd met het virus vinden jongeren, die zich blijkbaar stierlijk vervelen, het blijkbaar nodig ’s nachts twee karretjes bij de Deen weg te halen om ze een paar honderd meter verderop in de vijver te gooien samen met vier vuilniszakken.

Ik heb de twee supermarktkarretjes en de vier vuilniszakken uit de vijver gehaald omdat ik deze bende niet kon aanzien, heb er wel kletsnatte schoenen aan overgehouden. Helaas ging één vuilniszak kapot waarbij veel afval op de oever terecht kwam. Afval heb ik opgeruimd voor zover het mogelijk was. Hierbij twee foto’s van de vuilniszakken en supermarkt karretjes in de vijver naast de Praktijkschool. De politie mag wel wat vaker langs de Praktijkschool rijden om op samenscholing van jongeren te controleren.”