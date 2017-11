Allerzielen viering op begraafplaats

Aalsmeer – Op zondag 5 november om 16.00 uur is de traditionele Allerzielen viering in de aula van begraafplaats Aalsmeer. Voorganger Liesbet Geijlvoet leidt deze oecumenische dienst. De overleden dierbaren worden herdacht tijdens deze bijeenkomst met lichtsymboliek. Hierbij leest de voorganger de namen van overledenen voor tijdens het neerzetten van een kaarsje. De bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk en inlopen kan vanaf 15.30 uur.

De bijeenkomst wordt ondersteund door het koor Caritas. Na afloop is er gelegenheid om graven te bezoeken en wordt een kopje koffie of thee aangeboden. De bijeenkomst is gratis en aanmelden voor deze bijeenkomst kan via: zorgvlied@amstelveen.nl

Kaars opsteken

Tijdens de herdenkingsweken rond Allerzielen kunnen inwoners op een speciale plek, vlakbij de ingang van de begraafplaats een kaarsje branden en een kaartje met een herinnering of groet schrijven voor hun overleden dierbare(n). Dit kan tot donderdag 9 november.

Begraafplaats Aalsmeer ligt aan de Ophelialaan 232a en is in beheer van begraafplaats Zorgvlied.