Allerlaatste ronde voor jeugdschakers

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 26 mei werd het AAS schaakseizoen ook voor de jeugd feestelijk afgesloten. De feestelijkheden waren ter ere van 30 jaar AAS. Eerst werden de bekers uitgedeeld voor de Jeugdcompetitie. Na hevige strijd en zware onderlinge partijen zijn Christiaan en Jasper gelijk op de derde plaats geëindigd en beiden kregen een beker. Willem was een lang weekend weg, zodat hij zijn beker voor de tweede plaats komend seizoen zal krijgen. Winnaar van de jeugdcompetitie is Luuk Valkering, die dus de beker voor de eerste plaats kreeg.

Daarna brak het AAS snelschaaktoernooi los, 13 kinderen bestreden elkaar in een Zwitsers zeven ronden toernooi met gratis chips. Een van de ouders verhoogde de feestvreugde door op ijs te trakteren, zodat de kansen op vast plakken aan het bord groot was. De spanning steeg met de ronden en de eerste klapper was dat Jasper van Luuk won, daarna volgde de tweede sensatie en won Christiaan van Jasper. Tenslotte won in de ronde daarop Luuk van Christiaan zodat er drie man aan kop gingen. De laatste ronden bleven deze mannen winnen en eindigden als gedeeld eerste.



De indelingen werden steeds op de laptop van Ben gemaakt en deze hield ook de stand bij.

Op SonnenborgBergerpunten was Luuk tenslotte de toernooi winnaar en kreeg de beker.

Ter ere van het jubileum waren er per stap ook bekers, zodat Ruben, Robbert en Stijn als hoogst geëindigden van stap 1, 2 en 3 bekers kregen. Hiermee is het AAS seizoen 2016-2017 weer aan het einde gekomen en beginnen de lessen en competitie weer halverwege september. Alle uitslagen en standen op www.aas.leisb.nl. Door Ben de Leur