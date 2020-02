Alkwin Awards voor beste profielwerkstukken

Uithoorn – Op dinsdag 11 februari zijn op het Alkwin Kollege de winnaars bekend gemaakt van de makers van de beste profielwerkstukken van HAVO en VWO. De winnaars bij het HAVO zijn: Olaf Huijts, Jikke van der Meer en Stan Zurcher met hun onderzoek op het terrein van microbiologie. Winstijn Smit en Fyor Klein Gunnewiek wonnen bij het VWO met hun zelfrijdende auto. Na de presentatie kon in de gymzaal de auto bewonderd worden. Alle examenleerlingen presenteerden hun PWS aan familie en vrienden in verschillende lokalen. Er is hard gewerkt door iedereen en dit was een mooie afsluiting! Op bijgaande foto de winnaars van het VWO