Algemene begraafplaats krijgt “gedenkboom”

Uithoorn – Begin november opende wethouder Ferry Hoekstra samen met Diederik Evers het nieuwe herdenkingsmonument op de Algemene begraafplaats. Symbolisch hingen beiden een gouden blaadje in de “gedenkboom”. Evers is de echtgenoot van José Visser, de inmiddels overleden bedenkster en ontwerpster van de gedenkbomen.

José Visser heeft in haar laatste levensjaar de gedenkboom uit Cortenstaal bedacht en ontworpen. In de boom kunnen nabestaanden gedenkblaadjes ophangen; een prachtige plek voor hun herinneringen. Zo wilde José een bijzondere gedenkplek voor overledenen creëren, meer dan het gebruikelijke plaatje op een muur. Inmiddels staan gedenkbomen in Nederland, Ierland en Australië. In elke boom hangt ook een gedenkblaadje met José’s naam.

Volgens wethouder Hoekstra neemt het aantal begravingen en plaatsingen van urnen af, maar is er wel behoefte om dierbaren te herinneren. “Met de mogelijkheid om een naamblaadje in de gedenkboom te hangen wordt hierin voorzien. Zo blijft de naam van dierbare overledenen voortbestaan.”

Bezoekers

Bezoekers van de Algemene begraafplaats in Uithoorn vinden de gedenkboom tegenover het strooiveld, in het verlengde van het hoofdpad. Wanneer u de begraafplaats oploopt, staat de boom recht voor u, goed zichtbaar op een verhoogd stuk terrein. Bij de gedenkplek is ook een bankje geplaatst.

Wanneer u het een mooie gedachte vindt om een overledene op deze manier te herdenken, dan kunt u een herdenkingsblaadje aanvragen bij de begraafplaats. De naam van de overledene wordt, in een licht glinsterende gouden kleur, ingegraveerd op een aluminium gedenkblaadje. De gedenkblaadjes kunnen per stuk worden besteld en worden binnen een week met de gegraveerde tekst geleverd.