Aftrap campagne ‘Jouw stem heeft toekomst’

Aalsmeer – Vanmiddag, dinsdag 13 februari, heeft burgemeester Jeroen Nobel de aftrap gegeven van de campagne ‘Jouw stem heeft de toekomst’ voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart. Hij deed dit op het Wellant mbo Aalsmeer aan de Linnaeuslaan met leerlingen van deze school.

Doel van de campagne is mensen oproepen te gaan stemmen. Er is voor het Wellantcollege gekozen, omdat op deze locatie voor het eerst een stembureau is op 21 maart. Daarbij is het belangrijk dat jonge mensen gaan stemmen.

Stembureau in Wellant College

De burgemeester onthulde op het Wellantcollege samen met leerlingen het beeldmerk van de campagne, maar ging eerst met leerlingen in gesprek over verkiezingen, waar gemeenteraads-verkiezingen over gaan en waarom het belangrijk is om te gaan stemmen. Leerlingen hadden ook tal van vragen aan de burgemeester. Komende weken is de campagne in verschillende uitingen te zien, zoals de krant, website en social media.

Vanaf 18 jaar

Op woensdag 21 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Alle Nederlanders vanaf 18 jaar mogen dan stemmen. Als kiezer bepaalt u wie er de komende vier jaar de gemeente gaan besturen. U kunt in elk stembureau in Aalsmeer stemmen. De stembureaus zijn open van 7.30 tot 21.00 uur. Vergeet niet een identiteitsbewijs (Europees paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of Nederlands verblijfsdocument) mee te nemen.

Verkiezingsdebatten

Weet u al op welke partij u wilt stemmen? Vanaf volgende week kunt u op www.mijnstem.nl kijken welke partij het beste bij uw ideeën past. Daarnaast organiseert de gemeente verschillende verkiezingsdebatten, te weten op 8 maart in The Beach in Oost, op 14 maart in Place2BieB Kudelstaart en op 19 maart in het gemeentehuis. Op www.aalsmeer.nl/verkiezingen is meer informatie over de verkiezingen te vinden, ook welke partijen er in Aalsmeer meedoen en wie er op de kandidatenlijst staan. Volg de verkiezingen via de hashtag #kiesjeraad.