Afspraken over huisvesting werknemers glastuinbouw

Uithoorn – De gemeente Uithoorn heeft een belangrijke stap gezet voor de huisvesting van tijdelijke werknemers in de glastuinbouw. Samen met vier initiatiefnemers heeft de gemeente een overeenkomst getekend voor de locatie Dwarsweg. Deze overeenkomst legt de afspraken vast tussen gemeente en initiatiefnemers voor de bouw van woningen voor 200 tijdelijke werknemers uit het glastuinbouwgebied De Kwakel-Kudelstaart.

In 2018 hebben vier glastuinbouwbedrijven afzonderlijk een aanvraag ingediend voor huisvesting op eigen terrein. Op verzoek van de gemeente is gekozen voor een gezamenlijke oplossing, wat heeft geleid tot het huidige initiatief. Dit project levert een belangrijke bijdrage aan de huisvestingsvraag voor tijdelijke werknemers in de regio.

Realisatie van huisvesting

In verband met de huisvesting van de arbeidsmigranten worden er 100 eenheden gerealiseerd, waarbij elke werknemer beschikt over een eigen slaapkamer. Daarnaast worden op het terrein een beheerdersruimte, een centrale wasruimte, een opslaggebouw en een container-opstelplek gerealiseerd.

Provinciale steun

Provincie Noord-Holland heeft inmiddels op verzoek van de gemeente een ontheffing verleend voor deze ontwikkeling. De provincie benadrukt het belang van goede huisvesting voor werknemers en vindt dit zwaarder wegen dan de geringe aantasting van het glastuinbouwgebied.

Belang van goede huisvesting

Wethouder Jan Hazen: “Deze overeenkomst is een belangrijke stap voor de gemeente Uithoorn en de glastuinbouwbedrijven in de regio. Goede huisvesting voor tijdelijke werknemers is essentieel voor het functioneren van onze glastuinbouwsector. We zijn verheugd dat we samen met de provincie en de initiatiefnemers tot deze oplossing zijn gekomen. De gemeente Uithoorn streeft naar goede en kwalitatieve huisvesting voor arbeidsmigranten in Uithoorn en De Kwakel, zodat arbeidsmigranten op een goede en menswaardige wijze worden gehuisvest.”

Vervolgstappen

De initiatiefnemers starten binnenkort een participatietraject waarbij ook de gemeente Uithoorn betrokken wordt. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in het stedenbouwkundig plan, het voorlopige ontwerp en het definitieve ontwerp. Vervolgens start de vergunningsprocedure.

Op de foto: Wethouder Hazen (midden): “Goede huisvesting van tijdelijke werknemers is essentieel voor functioneren van onze glastuinbouwsector.” Foto: Gemeente Uithoorn.