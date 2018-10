Afsluiting wegen voor Zilveren Turfloop

De Ronde Venen – Op zondag 4 november wordt door Atletiekvereniging De Veenlopers de Zilveren Turfloop georganiseerd. Om alle lopers op tijd aan de start te krijgen, is ruimte nodig rond het start/finishgebied. De gemeente De Ronde Venen heeft een vergunning afgegeven om het kruispunt Roerdomp-Hoofdweg af te sluiten en het deel van de Hoofdweg tussen de rotonde Oosterlandweg en de C. Beerninckstraat tussen 8.00 en 15.00 uur. Mijdrecht Zuid blijft bereikbaar via de Dr. v.d Haarlaan en de Viergang. Verkeersregelaars zullen verkeersdeelnemers de richting van bovengenoemde straten wijzen.

Veilig

Om de deelnemers aan de ZTL veilig te kunnen laten deelnemen is met de gemeente afspraken gemaakt om een deel van het parcours auto- en fietsvrij te houden.

Tijdens het evenement zijn de volgende wegen niet toegankelijk tussen 10.30 en 13.00 uur:

• De Hoofdweg vanaf rotonde Oosterlandweg t/m de kruising Molenland/Hoofdweg;

• Westerlandweg vanaf kruising Molenland t/m kruising Oude Spoorbaan (de Hoef);

• De Hoef-Oostzijde (route langs de Kromme Mijdrecht) vanaf de Hoofdweg t/m Oude Spoorbaan (brug bij de Hoef);

• Fietspad Oude Spoorbaan (brug bij De Hoef) t/m Oosterlandweg;

• De Schatterkerkerweg vanaf De Hoef Oostzijde t/m de Oosterlandweg.

Ook hier zullen verkeersregelaars alternatieve routes kunnen toelichten. Aanwonenden en bestemmingsverkeer houden de mogelijkheid hun bestemming te bereiken.

Start

De start van de Rabo GeZZinsloop is om 10.00 uur. De start van de Zilveren Turfloop is vanaf 11.00 uur. Het is mogelijk om te kiezen voor één van de drie afstanden: 5, 10 en 16,1 kilometer. In de sporthal De Phoenix vindt de inschrijving plaats, er is een mogelijkheid tot omkleden en een bewaakte tassenopslag. Daarnaast is het ook mogelijk om online in te schrijven: www.inschrijven.nl.

Meedoen met de acht lopen in de regio van het Zorg en Zekerheidcircuit? Kijk op www.hetcircuit.net. De organisatie verwacht op 4 november veel deelnemers, dus kom op tijd en het liefst lopend of op de fiets. Uiteraard kunnen deelnemers en publiek gebruik maken van de faciliteiten die de sporthal biedt. Er is ook een horecavoorziening aanwezig. Voor meer informatie www.zilverenturfloop.nl.